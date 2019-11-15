قادت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة، في الدقهلية، اليوم، حملة تمكنت خلالها من ضبط 25 بقرة وحمار، ملك العرب الرحل، بمنطقة تقسيم 15 مايو والتحفظ عليها بجراج الوحدة المحلية.

جاءت الحملة استجابة لشكاوى سكان ورواد مصيف جمصة وتقسيم مايو، من انتشار عدد من رؤوس الماشية التي تتجول في شوارع مايو بين العمارات وبالشوارع الرئيسية وعلى شاطئ البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضاري للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التي تسير بالشوارع الرئيسية.

حضر الحملة جمال عطيه، العلاقات العامة، ورجال الحدائق برئاسة السيد علي ورجال النظافة برئاسة سامح عسل، والمتابعة بلال عبدالسلام، ورجال الحملة الميكانيكية، ويرافقها شرطه جمصة.

وأسفرت الحملة من ضبط 25 بقرة وحمارا من عرب الرحل، وأدى ذلك إلى محاولة تعدي مجموعة من العرب الرحل على أفراد الحملة إلى أن تصدى رجال الحملة للعرب وهروبهم في الحال.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لمصادرتها والتحفظ عليها إدارياً، بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية ببلقاس.