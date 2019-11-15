انضم الطفل رابي ابن الفنان عمرو سعد، لفريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" وبدأ تصوير مشاهده في أكتر من لوكيشن التصوير وجمعته المشاهد بالفنان باسم سمرة.

وأكد رابي، أنه متحمس لدوره بالفيلم وذلك بعد التشجيع المستمر من والده ووالته تحديدا، مشيراً إلي أن فكرة الفيلم عبارة عن عدة حواديت مختلفة.

وحرص رابي علي توجيه الشكر للفنان باسم سمرة لدعمه في التصوير ومن المقرر أن يستكمل تصوير المشاهد خلال الفترة المقبلة.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال ، علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".