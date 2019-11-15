يزور الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مطلع ديسمبر المقبل، العاصمة البريطانية "لندن"، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وستستقبله الملكة اليزابيث الثانية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم التوجه إلى بريطانيا خلال الفترة بين 2-4 ديسمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الحلف شمال.

وقال "البيت الأبيض" في بيان، اليوم، - نقلته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية - إن ترامب سيناقش مسألة الإنفاق المتعلقة بالدفاع وسيتطرق إلى التهديدات "الناجمة عن الفضاء الإلكتروني، وعن هؤلاء الذين يؤثرون على بنيتنا التحتية وشبكات الاتصالات، وعن هؤلاء الذين أوجدهم الإرهاب"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وتتزامن قمة الحلف الاطلسي، المقررة يومي 3 و4 ديسمبر قرب لندن وتتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الحلف، وسيكون ترامب بذلك في المملكة المتحدة في الايام الاخيرة من حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ديسمبر والحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ولا يخفي ترامب دعمه رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي وعده باتفاق تجاري "رائع" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم تحفظاته الاخيرة حيال تفاصيل اتفاق الطلاق بوساطة "صديقه" مع بروكسل.

في مطلع يونيو، كان الرئيس الجمهوري في لندن وسط مرحلة حاسمة من السياسة البريطانية قبل استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مباشرة.وانتهز فرصة الزيارة للقاء المرشحين وجونسون في المقدمة، وخلال قمة حلف الاطلسي، ينبغي على الرئيس الأميركي بحسب البيت الأبيض، أن يشيد بـ"التقدم غير المسبوق الذي أحرزه الحلف لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل، مع أكثر من مئة مليار دولار من الإنفاق الدفاعي الجديد منذ العام 2016"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويعتقد ترامب أن هذا حدث نتيجة لإصراره على مطالبة الدول الغربية الأخرى بالمساهمة أكثر، الأمر الذي ادى الى توتر خصوصا مع ألمانيا التي تعتبرها واشنطن متلكئة في قضية الجهد العسكري، وتابعت الرئاسة الأمريكية في بيان "بعد مرور 70 عامًا على تأسيسه، يظل الاطلسي التحالف الذي يتمتع بأكبر عدد من النجاحات في التاريخ ما يضمن أمن ورخاء وحرية دوله".