أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، اليوم، أنها ستستثمر 60 مليار يورو في سيارة المستقبل حتى العام 2024، اي ما يزيد بـ16 مليارا عما أعلن العام الماضي، بينها 33 مليارا لإنتاجها من السيارات الكهربائية مئة في المئة، وبذلك، ترتفع حصة المجموعة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشكل نواة التجديد لديها، الى اربعين في المئة من الاستثمارات مقابل ثلاثين في المئة اعلنتها خلال اجتماعها الاخير لعرض الخطط المستقبلية في 2018.

وفي إطار السباق على التزام المعايير الأوروبية على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعتزم فولكسفاجن بيع 26 مليون سيارة كهربائية في العالم حتى العام 2029، بدءا بسيارة "آي دي 3" التي تعول عليها المجموعة للهيمنة على اسواق السيارات الصغيرة، وتضاف الى ذلك "نحو ستة ملايين سيارة هجينة" وفق بيان للمجموعة.

وتنوي المجموعة خلال العقد المقبل أن تنتج 75 طرازا تعمل على الكهرباء في شكل كامل وستين طرازا هجينا، وكانت أشارت حتى الآن إلى 70 طرازا كهربائيا حتى العام 2025 في إطار أكبر خطة لإنتاج السيارات الكهربائية في قطاع السيارات الألماني، وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق أنها تريد استثمار 44 مليار يورو في سيارة المستقبل بين العامين 2019 و2023، بينها نحو ثلاثين مليارا في السيارة الكهربائية.