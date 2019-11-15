أوقف عراقي-ألماني يشتبه بأنه سلفي، وأبعد مع أسرته من تركيا، فور وصوله إلى ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين العراقية والألمانية وأبعد الخميس من تركيا مع 6 من أفراد أسرته.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في العاصمة الألمانية "برلين": "اعتقل فور وصوله إلى برلين بموجب مذكرة توقيف أصدرتها ألمانيا".

والرجل المتحدر من ساكس السفلى معروف من الاستخبارات الألمانية بأنه سلفي ويشتبه في أنه حاول الذهاب إلى سوريا في ربيع 2019، وأوقف في تركيا مع 6 من أفراد أسرته بينهم أولاد وسجن حينها في سجن ازمير.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفدرالية إنه لا ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمكن أفراد عائلته من العودة إلى ساكس السفلي، فيما أوضحت مصادر أمنية ألمانية مطلع الأسبوع أن تركيا أبعدت 10 ألمان بينهم هذا الرجل وأفراد أسرته، واكدت انه لن يتم اعتقالهم.

واثار هذا الموقف قلق المعارضة وأعضاء في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكدت الحكومة من جهتها ان هؤلاء الأشخاص قد يوضعون تحت المراقبة، فيما ذكر أرمين شوستر الأختصاصي في المسائل الأمنية في حزب ميركل المحافظ أن ثلث عدد الألمان ال100 الذين لا يزالون في سوريا يعتبرون "عناصر خطيرة".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق، أن في قبضة بلاده 1200 إرهابي أجنبي من تنظيم "داعش" وأنها احتجزت 287 خلال العدوان التركي على شمال سوريا، فيما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الأول الأربعاء أنه يتم الإعداد لترحيل 959 مشتبهًا بهم غالبيتهم العظمى من العراق وسوريا وروسيا.