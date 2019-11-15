أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إيقاف 10 أشخاص، من أصول أفريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير شرعية باتجاه الأراضي التونسية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان اليوم، أن الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالشوشة بولاية مدنين تمكنت من إيقاف 9 أشخاص من مالي وشخص واحد من إريتريا، كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير شرعية باتجاه الأراضي التونسية.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى وحدات الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، اعتقلت مطلع الشهر الجاري، 72 شخصا بولايتي "صفاقس" و"القصرين" حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية، وقالت إن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ"صفاقس"، تمكنت من ضبط 58 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 29 سيدة، كما جرى اعتقال تونسيين اثنين من منظمي عملية الاجتياز على متن مركب بحري قبالة سواحل الولاية.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بولاية "القصرين"، قبضت على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسي بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.