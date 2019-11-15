اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو 5 موضوعات رئيسية، حيث تكررت التوصيات فى أكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعترافا ضمنيا من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بأن سجل حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا.

ولم يبد وفد مصر الرسمى والممثل للدولة ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، وأقر امام المجلس بأنه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنٍ وستبدى الحكومة رأيها فى موعد غايته فبراير المقبل.

يشار إلى أن مصر قد سبق أن تقدمت لتقريرها يوم 13 نوفمبر الماضي، من أصل 136 دولة قدمت توصياتها هناك 39 دولة انتقدت فيها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، بينما أعربت باقي الدول (97) تقديرها لجهود الحكومة، وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.