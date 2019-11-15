دينا عن مشاركتها في مهرجان الرقص بكوريا: مستعدة لـ"تعليم الطوبة"

قالت الفنانة الاستعراضية دينا إنها لم تواجه أي صعوبة أثناء مشاركتها في مهرجان للرقص الشرقي في كوريا الجنوبية، قبل أيام، بعد قيامها بتعليم عدد من الراقصات هناك.

وأضافت دينا، لـ "الوطن"، أنها لا تواجه صعوبة أثناء تعليم أحد، لأنها مستعدة لـ"تعليم الطوبة فن الرقص"، بحسب قولها، مضيفة: "أذكر وقتما سافرت إلى روسيا، لم تكن الروسيات تعرفن سوى فن الباليه، ما جعل أجسادهن "ناشفة" لا تتسم بالليونة".

وتابعت: "علمتهن أصول وقواعد الرقص الشرقي، واستجبن لتعليماتي ولنرى حاليا وضع ومستوى الراقصات الروسيات في السوق المصري."