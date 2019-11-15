يستأنف نادي السينما المستقلة بالإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعالياته، غداً السبت في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم التسجيلي جوه الصندوق إخراج إيلاف خالد - ليلي شاهين، والفيلم الروائى القصير التخته للمخرج عمرو وهبان، والفيلم الروائي القصير واحد، إخراج محمد هاني، وفيلم أيام كالريحان إخراج أية التركي - خشوع الجوهري، والفيلم التسجيلي بلاد الذهب إخراج مروة الشرقاوي، وفيلم ذاكرة تجريبي إخراج خشوع الجوهري.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور.