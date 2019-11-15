ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خلال اجتماع دوري في الكرملين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، القضايا الملحة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أطلع الرئيس المشاركين في الاجتماع على نتائج قمة "بريكس" والتي انعقدت في برازيليا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "نوقشت القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والرئيس بوتين أطلع المشاركين بالتفصيل على نتائج قمة بريكس، وكذلك الاتصالات الثنائية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، الذين رافقوا بوتين في رحلته إلى البرازيل، بالإضافة إلى وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف.

واستضافت البرازيل قمة "بريكس"، يومي 13 و14 نوفمبر، وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا، وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس" 26 في المائة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.