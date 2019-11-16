عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرًا عن قمة "فيستد" لشركات ريادة الأعمال في التكنولوجيا الواعية والتي تنعقد في مصر للعام الثاني على التوالي.

وقالت سلمي الحريري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة skaleup venyures، إن مجال التكنولوجيا الواعية هو مجال تطوير شركات ريادة الأعمال التي تطور القطاعات المختلفة سواء كانت قطاعات التعليم أو الصحة أو الاستثمار.

وعن أهم مبادرات شركتها أشارت إلى أن: "بعض الشعب المرجانية تتآكل وفي حالة تهالك، وممكن تكون بتأثر على الحياة البحرية، وقدرنا نخلق شعب مرجانية ثلاثية الأبعاد، مصنعة من مواد صديقة للبيئة بحيث إنها تساعد على تطوير الحياة البحرية وتخلق حياة بحرية مستدامة أكثر في منطقة سهل حشيش".

وشاركت بالقمة 99 شركة من 25 دولة حول العالم، وأبدى رواد الأعمال سعادتهم الشديدة من وجودهم في مصر والحفاوة التي قوبلوا بها.