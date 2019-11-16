تصعيد استمر يومين بدأه الاحتلال الإسرائيلي مع حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، بعد اغتيال القيادي الكبير في الحركة «بهاء أبو العطا» في غارة على منزله بقطاع غزة ما استتبع ردًا بصواريخ أطلقت من غزة وغارات إسرائيلية، في تصعيد حصد 34 شهيدًا من الجانب الفلسطيني قبل أن يتوصل الطرفان برعاية مصرية إلى تهدئة بوقف إطلاق النار، إلا أنه رغم تلك التهدئة تبادل الطرفان الاشتباك، فجر أمس، غير أن الأمور عادت مرة أخرى بعدها إلى وضع الهدوء الحذر، وكل طرف يترقب الآخر.

وبعد أن ظهرت «الجهاد الإسلامي» هذه المرة في مواجهة إسرائيل، حيث أمطرتها بمئات القذائف الصاروخية ما تسبب في ذعر كبير بين المتسوطنين، خاصة في المنطقة الجنوبية من إسرائيل، ترصد «الوطن» في نقاط أبرز المعلومات عن حركة «الجهاد الإسلامي»:

- هي تنظيم عسكري فلسطيني اتخذ الإسلام منهجًا له.

- تم تأسيسها في السبعينات على يد الدكتور «فتحي الشقاقي» وعدد من الطلاب الفلسطينيين أثناء تواجدهم في مصر.

- حركة مناهضة لاتفاقية «أوسلو».

- تقاطع العملية السياسية في فلسطين وقاطعت الانتخابات التشريعية عام 2006.

- أمينها العام الحالي هو «رمضان عبدالله شلح».

- تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمًا إرهابيًا.

- الجناح العسكري فيها هو «سرايا القدس».

- «سرايا القدس» أول جناح عسكري يستعمل راجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

- هو أيضًا أول جناح عسكري يقصف مدينة تل أبيب عام 2012 في عملية «عامود السحاب».