تسليم 240 منزلا مطورا في الفيوم.. وسيدة: مش عارفة أوصف فرحتي

عرض الإعلامي عمرو خليل خلال برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، فيديو لاستلام الأهالي 240 منزلا في الفيوم بعد تطويرها من صندوق "تحيا مصر"، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت "هبة"، إحدى المستفيدات: "أنا فرحانة ومش عارفة أوصف فرحتي من منظر البيت اللي بقا فيه سيراميك وزيت، وبقا حاجة جميلة ومكناش نحلم بيها، ومكناش عايشين، والحياة كده بدأت معانا".

وأعرب أحد المستفيدين عن سعادته وسعادة أطفاله بحياته التي تغيرت، "المعيشة كانت ضنك واتغيرت ودخلت عليهم السعادة والحب، وحسينا إن إحنا فعلا عايشين في مصر".

وقال محمد فؤاد، نائب رئيس جمعية "الأورمان"، إنهم يحتفلون بافتتاح 42 قرية ضمن المرحلة الأولى للبرتوكول الموقع مع صندوق "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أنهم سلموا 1250 منزلا مطورا على مستوى الجمهورية.