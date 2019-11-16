سقطت أمطار غزيرة، فجر اليوم السبت، على قرى ومدن شمال سيناء بشكل متواصل، ما أدى إلى تكون برك مائية كبيرة في عدد من المناطق.

وقال بعض أهالي المحافظة، إن الأمطار بدأت السقوط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل كبير، على جميع الأنحاء لمدة 4 ساعات بشكل متواصل.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إن هناك متابعة من الأحياء مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة التطورات أولا بأول، وإن سيارات الصرف الصحي بدأت منذ بزوغ النهار عملية شفط المياه من الشوارع الراكدة، رغم استمرار سقوط الأمطار، حتى لا تعيق المياه حركة السير بشوارع المدينة.

وقال المهندس محمد هجرس، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، إنه جرى تسليك بيارات الصرف بمنطقة الميدان والقسم والطريق الدولي وسوق الثلاثاء، أكثر المناطق تجمعا للأمطار، موضحا أن باقي المناطق رملية ولا تتأثر على الإطلاق بسقوط الأمطار.

كانت درجات الحرارة قد انخفضت بشكل كبير بعد يوم حار في مدن وقرى شمال سيناء، مساء أمس، حيث شهدت المناطق الصحراوية والساحلية انخفاضا غير مسبوق بشكل مفاجئ في درجات الحرارة.

وأدى انخفاض الحرارة إلى تحجيم حركة مرور الأهالي والسيارات من الشوارع، والتزم كثير من الأهالي بشكل شبه كامل بالبيوت.