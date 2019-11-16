تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 16 نوفمبر الحالي على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي نحو 16.08 جنيها للشراء و16.18 جنيها للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو بنك كريدي أجريكول نحو 17.72 جنيها للشراء و17.84 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.71 جنيها للشراء و17.83 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.29 جنيهات للشراء، و4.32 جنيهات للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.29 جنيهات للشراء و4.31 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.38 جنيهات للشراء و4.41 جنيهات للبيع، وسجّل في بنك بلوم نحو 4.38 جنيهات للشراء و4.40 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي الكويتي نحو 20.68 جنيها للشراء و20.83 جنيها للبيع، وفي بنك بلوم نحو 20.66 جنيها للشراء و20.82 جنيها للبيع.