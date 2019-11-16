قال النائب محمد المسعود عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات لها العديد من النتائج الإيجابية على مستويات السياسة والاقتصاد بين البلدين، خصوصا مع تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، تمثل قيمة مضافة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وثمن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين، خلال فترة الرئيس السيسي، حيث إنها أصبحت نموذجًا رائعًا وفريدًا للتعاون الاستراتيجي وتعزيز المصالح المشتركة بين الدولتين ولذلك نتائج إيجابية على استقرار المنطقة.

وأكد أن إعلان الإمارات ومصر تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة قيمتها 20 مليار دولار للاستثمار المشترك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق مصر السيادي، يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن هذا الأمر، سيحدث نقلة نوعية في الاستثمار الإماراتي في مصر، واستغلال مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.