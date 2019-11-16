طار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى إيطاليا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والذي ينطلق غدا، ويستمر لمدة يومين.

يبدأ اجتماع الجمعية العمومية بكلمات ترحيب من رئيس الاتحاد الدولي، وتذاع كلمة مسجلة من عمدة تورينو، وكلمه مسجله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بعدها يجرى عرض تقرير الإنجازات عن الدورة الماضية، وتقرير عن دورة نابولي، وتقرير عن المنشطات، ثم مناقشة الميزانية، وتكريم رموز الاتحاد الدولي للجامعات.

كان الجيوشي، أنهى رحلته إلى سويسرا بعرض ملفي استضافة مصر لبطولتي العالم للجامعات بالاتحاد الدولي للجامعات "الإسكواش 2022 - كرة اليد 2024".