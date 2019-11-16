نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومعاهد مندوبي الأمن في "طره – جسر السويس – البحيرة" بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتحدثت الإدارة عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتأكيد سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمنين الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.