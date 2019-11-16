انطلقت فعاليات مؤتمر "دراما الصورة والكلمة في مواجهة الإرهاب" في دورته الثالثة التي تحمل اسم السيناريست وحيد حامد، و هو المؤتمر الذي تنظمه شعبة السيناريو باتحاد الكتاب، تحت رعاية وبحضور الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب،

وبدأ المؤتمر بكلمة السيناريست إبراهيم محمد علي أمين عام المؤتمر، والذي طرح مقترحًا يتضمن أن يقوم اتحاد الكتاب بالتوجه إلى الجهات المختصة، بإنتاج عدة أعمال درامية تهدف إلى مقاومة الإرهاب والتطرف في الفترة المقبلة.

وقال السيناريست بشير الديك رئيس المؤتمر: "نحتاج إلى وعي حقيقي لنعرف ما هو المقصود من الإرهاب، ومن هنا علينا تبني وجهة النظر المقاومة للإرهاب من خلال الصورة والكلمة".

وشارك في حضور المؤتمر، عدد من أعضاء شعبة السيناريو منهم الكاتب فيصل ندا، وسلامة حمودة واللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.