أدى أعداد غفيرة من أهالي مركز ومدينة سيدى براني بمحافظة مطروح، صلاة الاستسقاء داخل أحد المزارع، بسبب ندرة الأمطار هذا العام. أم الصلاة الشيخ حمد شعيب، ودعا المواطنين المولى عز وجل أن يرزقهم الأمطار، حتى يتمكنوا من زراعة محاصيلهم التي تعتمد بشكل رئيسي على الأمطار.

وقال فضل سعيد عضو مجلس الشورى السابق لـ "الوطن": "براني تعيش على الأمطار والحياه ترتبط بالمياه في كل شيء، فلن نتمكن من الزراعة القمح والشعير دونها"، مشيرا إلى أن معظم المزارعين لم يتمكنوا من الزراعة حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يعيشون على محاصيلهم الزراعية، خاصة الحبوب.

وأكمل: "مياه الأمطار المصدر الرئيسي لبراني، فلا يوجد لدينا مياه نيل أو محطة تحلية"، لافتا إلى أن الدولة وفرت الآبار وخزانات المياه الكبيرة في براني لتخزين مياه الأمطار، لاستغلاها في الأكل والشرب على مدار العام من خلال مديرية الزراعة ومركز التنمية المستدامة وبحوث الصحراء والمحافظة.

وتابع: "جميع المدن الغربية في مطروح ومنها النجيلة والسلوم، تشكل الأمطار لها الحياة وخاصة براني والتي تشتهر بخلاف الزراعات الموسمية مثل الشعير والقمح، بأجود أنواع البطيخ والكانتلوب والعنب، بالإضافة إلى أشجار التين والزيتون التي تنتظر الأمطار من العام إلى العام، وهذا ما انعكس على إنتاج العام الماضي المطير، حيث عمت الخيرات وزاد الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض أسعار الزيتون من 11 جنيها للكيلو إلى 4 جنيهات هذا العام، وانخفاض أسعار زيت الزيتون من 100 جنيه للكيلو إلى 60 جنيها العام".

أما يوسف المعبدي من أبناء براني، فقال: "سنستمر في صلاة الاستسقاء خلال الفترة المقبلة، حتى يستجيب الله لدعائنا، ونتمنى أن يكون هذا العام هو عام الخير".