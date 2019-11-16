اعتقلت السلطات الألمانية سيدة لاتهامها بالانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا وزواجها من أحد مقاتليه، وذلك عند عودتها إلى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، عن الإدعاء العام الألماني قوله "إن القوات الكردية اعتقلت السيدة الألمانية في وقت سابق من العام الجاري واحتجزتها في معسكر الهول الواقع شمالي شرقي سوريا".. ولم يشر الإدعاء العام إلى أسباب وملابسات رجوع السيدة إلى ألمانيا.

وأضاف الإدعاء أن هذه السيدة سافرت إلى سوريا في أواخر عام 2014 وتزوجت من أحد مقاتلي تنظيم "داعش"، ثم انتقلا إلى مدينة "تلعفر" في العراق، حيث كانا يعيشان هناك وتتلقى السيدة 100 دولار شهريا من التنظيم.