فريق معهد القلب يواصل الكشف على مرضى مستشفى العريش

واصل فريق المعهد القومي للقلب عمله بمستشفى العريش العام بعد وصوله إلى العيادات الرئيسية للمستشفى، للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور سعيد مرجان، استشاري القلب بمعهد القلب القومي، وعضوية الدكتور سعيد عبدالعال، أخصائي القلب بالمعهد، وعمرو سالم استشارى الفنيين، وزكريا رمضان مشرفة التمريض، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم .

وأضاف كامل أن الفرق الطبية من معهد القلب تزور المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها حديثا في مستشفى العريش العام.