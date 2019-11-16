أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن 3 ضباط بالجيش مدانين بجرائم حرب وسط اعتراضات من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حسبما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، نقلا عن البيان أن الضابط الأول هو كلينت لورانس الذي قضى أكثر من 6 سنوات من عقوبته التي بلغت 19 عاما لقتل مدنيين بينما ستسقط تهمة بالقتل عن ضابط القوات الخاصة ماثيو جولستين بعد أن قتل مواطنا أفغانيا اعتقد أنه صنع قنابل لحركة طالبان.

أما ضابط البحرية إدوارد جالاجار الذي أدين بتشويه سمعة القوات المسلحة الأمريكية بعد التقاط صورة مع جثة أسير كان متهما بقتله، سوف يستعيد رتبته مرة أخرى بعد تخفيضها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن العفو الرئاسي جاء رغم المعارضة التي أثارها خبراء العدالة العسكرية ومسؤولو "البنتاجون"، مبينة أن هذه الخطوة تشير إلى أن الرئيس ترامب ينوي استخدام سلطته كحكم نهائي للعدالة العسكرية.

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عارضوا قرار الرئيس الأمريكي، وأوضح المسؤولون، أن من شأنه تقويض معايير العدالة العسكرية.