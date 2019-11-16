"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

لسنَّ كمالة عدد لكن صرنَّ على رأس الطاولة، ومقاعدهنّ مناصفة مع الطلبة الرجال، ذلك الوضع داخل اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الذي ترأسته هذا العام دارين خليل لتكون أول فتاة تصل لهذا المنصب بعد أن اقتربت من حصونه العام الماضي هند عبدالغفار والتي كانت أول فتاة تحصل على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

أرقام نصفت الفتيات داخل مجلس اتحاد الكليات بجامعة القاهرة، كشف عنها مصدر مطلع، لـ"الوطن"، إذ ترأست 10 فتيات اتحاد طلاب كلياتهنّ من أصل 20 اتحاد، وفازت 19 طالبة بمناصب ما بين رئيس ونائب رئيس اتحاد كلية وذلك للمرة الأولى في تاريخ جامعة القاهرة ليشكلنَّ نصف المؤتمر العام تقريبًا المكون من 40 عضوًا، وهو يشكل زيادة عن العام الماضي الذي تقلدت فيه الفتيات 15 مقعدًا فقط.

حاورت "الوطن" 5 من الطالبات اللائي حصدنّ المنصب ما بين رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب في تاريخ كلياتهنّ بجامعة القاهرة.

رئيس آثار بدأت بأمانة اللجنة العلمية وفي سنة رابعة ترأست الاتحاد

ريهام طارق، أول فتاة تفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الآثار، فازت بها عن طريق التزكية إذ لم يترشح أمامها أحد، ولم يكن الاتحاد جديدًا عليها فاعتادت ممارسة أنشطة منذ المرحلة الثانوية واستكملتها منذ دخولها الفرقة الثانية بالجامعة وكانت أمينة اللجنة العلمية للكلية على مدار عامين وفي عامها الرابع بالكلية ترأست اتحادها.

تعزز "ريهام" نجاحها بالمنصب دون ترشح أحد إلى أنشطتها المتعددة بالكلية خاصة وأنها حصلت في الفرقة الثانية على لقب الفتاة المثالية على مستوى الكلية، وتتمنى بعد فوزها أنَّ تحقق مطالب ورغبات الطلبة في الشراكة مع مؤسسات خارجية لتدريبهم وسد الاحتياجات العلمية من تدريب ومنح، إلى جانب تنفيذ جدارايات ورسومات على جدران الكلية بشكل يليق بها مستعينة بخبرتهاوزملائها في قسم الترميم الذي تنتمي إليه.

آداب تفوقت على نفسها بطالبتين بمنصب رئيس ونائب رئيس الاتحاد لأول مرة

العام الماضي كانت هند عبدالغفار أول طالبة تترأس اتحاد طلاب كلية الأداب، لتتفوق الكلية على نفسها هذا العام بتحدٍ جديد أن يكون رئيس الاتحاد ونائبه "فتيات" في سابقة جديدة أن تحصد طالبتين المنصبين في وقت واحد، وهما رحمة محمد وآية عادل، فتقول رحمة تعبيرًا عن ذلك "كسرنا قواعد الكلية هذا العام"، وزاد الأمر أن مجلس الكلية يضم 3 طلبة شباب فقط، بينما الطالبات يحتللنّ 11 منصبًا، حسب رئيس اتحاد طلاب الكلية، ليؤكّدنّ أنَّ الفتيات تستطيع، ويغلب الطابع الإنساني على الأنشطة المخطط لها خاصة بتنفيذ أنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة.

طالبتان على رأس اتحاد زراعة: مش هنمشيها عنصرية

رحمة وليد وهدير شريف، فازتا بمنصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة، على الترتيب، وهو لأول مرة كذلك في تاريخ الكلية، لتقول هدير إنَّ إدارة الكلية كانت مُرحبة جدًا بوجودهما وخلق بادرة جديدة على الانتخابات هذا العام فكان التقدم لهذا المنصب مقتصر على الشباب والفتيات تتنحى جانبًا، وفازتا بها كذلك تزكية، وينتظرا الاجتماع لوضع خطتهما للكلية، ورغم أنهما طالبتان لكنهما يعزمان على أن تكون الخطة عامة دون تمميز للفتيات "مش هنمشيها عنصرية".

نعمات في سنة أولى كانت النائب وفي ثانية رئيس الاتحاد: هكمل المسيرة

منذ عامها الأول في كلية الحاسبات والمعلومات حصلت الطالبة نعمات سلميان على منصب نائب رئيس اتحاد الكلية، لتأتي هذا العام وتكون رئيس اتحاد طلاب الكلية في سابقة أيضًا وتستعد لاستكمال المسيرة، مشيرة إلى الحضور النسائي في المجلس ليس كبير إذ يوجد 4 فتيات فقط، وتتمنى أن تصنع لهن وجود أكبر بالكلية.

رئيس اتحاد طلاب الجامعة: إثبات إن البنات ممكن تعمل أي حاجة

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أكّدت دارين خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أنَّ "البنات كانوا موجودين في الكليات عامة عددهم أكبر من كل سنة"، ورأت أنَّه وراء حصد "فتاة" للمنصب هذا العام، لترى أنَّ هذا العدد "يثبت إن البنات ممكن تعمل أي حاجة.. نازلين واخدينها تحدي"، متنمية أنَّ يكملنّ بعدها ويفوزن بالمنصب مرات عدة مقبلة.