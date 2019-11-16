تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأحد عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسي نصير بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس، وعدد من المحافظات وعدم إدراجها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة، والإنشاءات التي تمت بها دون ترخيص حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن دور جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة الكهربائية حسبما ورد بطلب الإحاطة.