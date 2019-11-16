أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، عن أسعار السلع المقرر طرحها في مشروع سيارات السلع المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير في تصريحات، على هامش حفل توزيع سيارات السلع المتنقلة على شباب الخريجين في مرحلتها السادسة، إنه سيجري طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 37 جنيها، والدواجن المجمدة المحلية 37 جنيها، في السيارات المتنقلة.

وأشار إلى أنه سيجري طرح كيلو السمك البلطي المجمد بسعر 21 جنيها، وكيلو الماكريل المجمد بـ22 جنيها، إلى جانب طرح الملوخية والخضار المشكل والفاصوليا زنة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه، بالإضافة إلى طرح البسلة بالجزر زنة 400 جرام بسعر 9.25 جنيه، والبسلة السادة المجمدة زنة 400 جرام بـ12 جنيها.

ولفت إلى أنه سيجري طرح عبوة المكرونة زنة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه، وكيس العدس المجروش زنة 500 جرام بسعر 8 جنيهات، وبرطمان صلصة زنة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

وتابع: "سيجري طرح كيلو سكر معبأ بسعر 8.50 جنيه، وكيس الشاي زنة 250 جرام بـ 24.25 جنيه، وكيلو أرز معبأ بسعر 8 جنيهات، وطرح علبة الجبن زنة 500 جرام بـ 9.50 جنيه، وحجم 250 جرام بسعر 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالزيوت، ألمح إلى أنه سيجري طرح لتر زيت خليط بسعر 17 جنيها، وزنة 700 مللي بسعر 13 جنيها، وزيت عباد زنة لتر بسعر 20 جنيها، ولتر زيت الذرة بسعر 17 جنيها.