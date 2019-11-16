سلم وزير التموين و التجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم، 22 سيارة متنقلة ضمن مشروع سيارات شباب الخريجين.

وقال الوزير، في تصريحات له، إن المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية، تشمل 1000 سيارة متنقلة منهم سيارات لطرح السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات، وأخرى سيارات جزء منهما عبارة عن ثلاجة لطرح المجمدات، والجزء الآخر لطرح السلع الغذائية والبقوليات، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 160 مليون جنيه للمشروع في هذه المرحلة.

وأضاف أن هذه السيارات توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتصل حمولة السيارات المتنقلة نحو طن ونصف الطن، ومن المقرر أن يتم تسليم السيارات على أربعة مراحل كل مرحلة 250 سيارة.