قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، بسجن 9 من المتهمين بخطف طالب وهتك عرضه بالمقابر فى القضية التى تحمل رقم 3434 جنايات مركز قطور بـ"3 سنوات " مع الشغل المشدد .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية سابقا ومساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا حاليات تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور فى شهر فبراير من العام الماضي حول تعدي كل من "ع. م"، و"ش. ع"، و"م. ه"، و"ف. ك"، و"ح. . ح"، و"ك. ر"، و"ط. ق"، و"م. ق"، و"ك. ر"، على المجني عليه "ا. ر"، وجميعهم مقيمين بمركز قطور، حيث استوقفوه حال استقلاله دراجة بخارية "توك توك" مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء، وتعدوا عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسده، وخطفوه داخل سيارة إلى داخل مقابر قطور، وهتكوا عرضه من خلال العبث في فتحة الشرج مستخدمين عصا خشبية، وأحدثوا به إصابات ذكرها تقرير مستشفى قطور المركزي.

وتضمن تقرير المستشفى أن المجني عليه به إصابات في فروة الرأس وجرح قطعي في اليد اليمنى، وجلطة في إصبع الإبهام الأيمن، وخدش في الفخذ الأيسر، وجرحين قطعين بالفخذ الأيمن، وتورم في فتحة الشرج من جراء اعتداء جنسي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة من ضبط المتهم وجار ضبط باقي المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتبين أن السبب الرئيسي خلافات سابقة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي وجهت لهم خطف بالإكراه، والتعدي بالضرب وحيازة أسلحة دون ترخيص، هتك عرض المجني عليه، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبتهم، والتي أصدرت قراراها المشار إليها .