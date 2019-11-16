2 ديسمبر.. بدء الاجتماع الثاني لأطراف "سد النهضة " في القاهرة

توصلت الوفود المشاركة في اجتماع سد النهضة، الذي ضم وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى عقد اجتماع آخر في القاهرة في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، لاستمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية، طبقا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صادر عنها، أنه لليوم الثاني على التوالي تواصلت أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المتفق عليها، وذلك على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وأوضح البيان، أنه جرى تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة، بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع جرى مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، حيث جرى عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.