قال الرئيس الأنجولي جواو لورينكو، اليوم، أن بلاده تتجه نحو المسار الصحيح، ولكن الأمر يتطلب من الجميع العمل بجدية ودأب من أجل تحقيق الأهداف التنموية، مضيفا في خطاب تليفزيوني وجهه للأنجوليين "يتعين علينا جميعا (حكاما ومحكومين) العمل بجدية ودأب، وألا نتعجل جني ثمار ما لم نزرعه، وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، فإن الإدارة المختصة قامت خلال العامين الماضيين بإجراء تحقيقات بشأن 192 قضية فساد".

وأوضح لورينكو، أن هذا الرقم يزيد 10 أضعاف عما تم التحقيق فيه خلال السنوات الخمس السابقة لفترة ولايته الرئاسية التي بدأت خلال شهر سبتمبر عام 2017، مؤكدا أن بلاده شهدت المزيد من التعددية منذ تولى الحكومة الحالية السلطة، مضيفا أنه "رغم أننا لسنا في وضع أفضل، إلا أننا سنصل إلى الوضع الأمثل".

وأشار الرئيس الأنجولي، إلى أن بلاده تشهد حاليا إصلاحات في مجالات العدالة والقانون والمجال الأمني وأن الحملات الأمنية التي جرى شنها خلال الأشهر الـ11 الماضية أسفرت عن اعتقال أكثر من 7 آلاف شخص لارتكابهم جرائم متنوعة، وأنه تم ضبط 232 قطعة سلاح.