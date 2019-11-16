أكد رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "وانج يانج" استعداد بلاده للربط بين استراتيجية التنمية المشتركة "حزام واحد وطريق واحد" و"رؤية سلطنة عمان 2040"، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون، وجاء ذلك خلال زيارة يانج الرسمية الحالية إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الوطنية العمانية يحي بن محفوظ المونزيري، والذي التقى خلالها بنائب رئيس مجلس الوزراء فهد بن محمود السيد ورئيس المؤتمر الاستشاري العماني خالد بن هلال المعوالي.

وقال يانج - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم - إن الصداقة والتعاون كانا دائما الموضوع الرئيسي للعلاقات الصينية العمانية ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أعلن رئيسا الدولتين إقامة شراكة استراتيجية صينية عمانية ضخت زخما قويا في التعاون بين الصين والدول العربية، موضحا أن الجانب الصيني يقدر تمسك الجانب العماني بالموقف الصحيح بشأن قضية المصالح الجوهرية للصين، ويدعم جهود الجانب العماني لحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية، ويدعم الجانب العماني لأداء دور أكبر في الشؤون الإقليمية.

ودعا كبير المستشارين السياسيين الصينيين -خلال اجتماعه مع ممثلي ست شركات صينية عاملة في سلطنة عمان- شركات بلاده إلى الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية خلال توسيع أنشطة أعمالها وتقديم المزيد من المساهمات للعلاقات الودية بين البلدين، واشار يانج، إلى أن مفهوم مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية ومبادرة الحزام والطريق حظيا بترحيب المجتمع الدولي، حيث جلبا منافع ملموسة للبلدان حول العالم، بما في ذلك سلطنة عمان، وأن الصين، بصفتها دولة كبيرة مسؤولة، تدعم التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والنتائج القائمة على الفوز المشترك.