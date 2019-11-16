بمشاركة أصحاب الهمم.. شروط مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن بدء التسجيل في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات، في إطار فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة، وتقرر موعد المسابقة ليكون يومي 15 و16 إبريل القادم، وتستعرض "الوطن" تخصصات المسابقة وشروط الاشتراك بها:

تخصصات مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات:

تعددت المهارات التخصصية للتسجيل في المسابقة وتمثلت في الآتي:

الخدمات الاجتماعية

الخبز والحلويات والطهي - الرعاية الصحية والاجتماعية.

الصناعة والهندسة

الإنسان الآلي - التبريد والتكييف - التركيبات الكهربائية - التصميم الميكانيكي - الخراطة التقليدية والآلية - الصيانة الميكانيكية للسيارات - اللحام - صيانة الإلكترونيات - نجارة الأثاث - الطاقة المتجددة.

فنون الموضة

التجميل - التصوير الفوتوغرافي - تصميم الموضة - صناعة الحلي - صناعة الملابس الجاهزة.

المعلومات والاتصالات

الأنظمة المدمجة - إنترنت الأشياء IOT - تصميم الجرافيكس - تصميم وتطوير مواقع الويب - شبكات الحاسب الآلي.

المهارات الحرة

ركن ابتكارات أصحاب الهمم - ركن الإبداع - ركن ريادة الأعمال - ركن إبداع ذوي الهمم.

شروط الاشتراك بمسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات

عدم التسجيل في أكثر من مسابقة حتى لا يتم استبعاد المتقدم نهائيا من المسابقة.

التسابق فردي وغير مسموح بتواجد فرق في المسابقة.

ألا يقل سن المتقدم للمسابقة عن 10 سنوات.

ألا يزيد سن المتقدم للمسابقة عن 3 عام.

جميع المسابقات متاحة لأصحاب الهمم.

مسابقة "ركن إبداع ذوي الهمم" مخصصة لإصحاب الإعاقات "إعاقة حركية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة مركبة، إعاقة نفسية".

على المتسابق أن يتبع تعليمات وقواعد السلامة والصحة المهنية.

على المتسابق أن يتبع الآداب العامة أثناء المسابقات داخل حرم الأكاديمية.

على المتسابق تسليم التمارين المنفذه خلال المسابقة إلى لجنة التحكيم.

وعلى الراغبين في الاشتراك بالمسابقة تسجيل البيانات وملأ الاستمارة الخاصة بالاشتراك بالمسابقة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.