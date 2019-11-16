لقى صياد في السويس مصرعه، أثناء سحب مركب صيد على رصيف ميناء الأتكة، وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بتسليم جثة المتوفي لأسرته.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة يفيد بمصرع الصياد محمد عبد الستار، أثناء سحب مركب للرصيف.

وقال مصدر مسؤول بميناء الأتكة، إنّ مراكب الصيد تدخل إلى الأرصفة للتوقف، باستخدام الأوناش عن طريق ربط طرف "واير" السحب بالرصيف، وتشغيل ماكينة الونش، ليسحب المركب وتدخل بالمؤخرة على الرصيف، وهذا لإنزال الأسماك أو لتموين المركب.

وأوضح المصدر أنّ الصياد المتوفي يعمل على مركب صيد، وأثناء سحب المركب، تجاه الرصيف إلتف حبل الونش على يده، وسحب جسده، وجرى نقله في سيارة إسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.