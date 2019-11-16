داعبت الإعلامية دعاء فاروق، مُقدمة برنامج "اسأل مع دعاء"، جمهورها، حيث نشرت صورًا لها مع الفنان أحمد حلمي، قائلة: "هو اللي مطمني على مستقبل أولادي الصبيان".

وقالت "دعاء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "أحمد حلمي هو مصدر إلهام في جزئية المذاكرة بالتحديد.. كل ما أشوف الدرجات اللي ولادي بيجيبوها أو بالأصح مش بيجيبوها هي مبتجيش أصلًا بطمن نفسي وأقول وإيه يعني".

وتابعت: "أحمد حلمي دايمًا يحكي إنه كان في الدراسة أبيض كده زي ولادي والحمد لله.. إن شاء الله مستقبلهم يبقى مشرق كدة زيه.. حتى لو دخلوا تومبوسكو لحام.. كله حلو.. المهم يبقوا نجوم في مجالاتهم".