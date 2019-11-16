أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن تمويل مشروعات الشباب بـ 585 مليون جنيه لتوفير12 ألف فرصة عمل، وذلك كأهم إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من أول سبتمبر 2018م حتى أول نوفمبر2019م، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي جرى تنفيذها من خلال البرنامج، ويتضمن تمويل 5336 مشروعا بقيمة 585 مليون و124 ألف و824 جنيه بـ 12022 فرصة عمل.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد أنه يجرى تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيما أنه يجرى منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، إضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.