تعرضت محافظة السويس، اليوم ليلا، لهطول أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بأحياء المحافظة، صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وانتظمت حركة المرور وسير السيارات بطرق المحافظة الداخلية، والطرق التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى.

كان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً في الطرق والأحياء التي تتعرض لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يتم الدفع بسيارات الكسح وشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.