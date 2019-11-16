عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، لقاءاََ مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب من مراكز الداخلة، وذلك لمناقشة آليات العمل وما جرى تنفيذه من مشروعات ومبادرات وورش عمل تخدم برامج التنمية بالمحافظة، وكيفية تقييمها وإمكانية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة بمنتدي شباب الوادي الجديد الأول، المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الحالي بمشاركة شباب المحافظة لعرض الأفكار والمقترحات والرؤي الشبابية.

وقالت نائب المحافظ، إنه جرى خلال اللقاء، الاستماع لآراء ومقترحات أعضاء المجلس في حوار مفتوح مع الشباب لتبادل الأفكار ومناقشة أبرز قضايا ومشكلات المحافظة.