قال الناطق باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي، إن مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة ستجري بموعدها في 21 من نوفمبر الجاري، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف الفكي أن الجانب الحكومي السوداني يستعد للجولة المقبلة من مفاوضات جوبا وسيتوجه إلى عاصمة جنوب السودان الخميس المقبل.

وكانت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا اتفقت في سبتمبر الماضي على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب ووقف شامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين.

كما اتفقا الجانبان على أن يجرى التواصل لاتفاق نهائي بحلول ديسمبر.