أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه جرى، اليوم، إزالة 71 حالة تعدٍ على مساحة 20 ألف و179 متر مربع، خلال الحملة المكبرة التي جرى تنفيذها بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير وحوش عيسى وشبراخيت وبدر، ضمن الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالات تعدٍ على حرم ترعة النوبارية بمركز أبو المطامير، بمساحة 165 مترا، كما جرى إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 3470 متر مربع بمركز كفر الدوار بقرية الأمراء بنطاق المركز، تنوعت ما بين مبانٍ وتشوينات وتجمعات طوب.

وفي مركز دمنهور، تمكنت الوحدة المحلية، من إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الهيئة العامة للطرق على مساحة 145 مترا بنطاق قرية إفلاقة عبارة أكشاك وعشش ولافتات إعلانية.

كما جرى إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز حوش عيسى على مساحة 195 مترا، منها حالتين أراضي ملك هندسة ري حوش عيسى، وحالة ملك هيئة الآثار بنطاق قرية أبو الشقاف.

أما في مركز بدر، فأزالت الوحدة المحلية 22 حالة تعدٍ على أراضي ملك هندسة الري بمساحة 15 ألف و850 مترا، بنطاق قرية النجاح.