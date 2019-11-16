"الجندي": أركان الإسلام ليست 5 فقط.. وغير المسلمين "مش رجس من الشيطان"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام أسبق الملل على وجه الأرض في تأكيدها على قيمة التسامح والتعايش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن التسامح الديني يدعو إلى احترام عقائد الآخرين، لافتًا إلى أن رسالة الإسلام، معنية باللطف والسهولة والكرم والعطاء ورفع الحرج.

وتابع، أن التسامح من أهم عقائد وأركان الأخلاق الإسلامية، مشيرًا إلى أن النبي لم يحصر أركان الإسلام في 5 أركان فقط: "الإسلام بني على الأمانة، النظافة، العدل، الرحمة، التسامح، وبر الوالدين"، لذلك العلماء قالوا إن الأركان الـ5 جاءت للتمثيل فقط.

وأردف، أن الله عز وجل، لو أراد أي ملل أخرى واستبقاء الإسلام وحده، لفعل ذلك، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال في كتابه العزيز "ولا يزالون مختلفين".

وواصل: "ربنا قال الحمد لله رب العالمين، مش المسلمين، وسورة الناس مسمهاش سورة المسلمين، أول المصحف رب العالمين، وآخره رب الناس، دليل على أن الإسلام لم يحتكر الحقيقة الإلهية وحده، أو المعرفة التوكيدية أو قضية الإيمان وحده، لكنه يحترم كل المشاعر والشعائر والأديان".

وأتم: "غير المسلمين مش نكرة أو رجس من عمل الشيطان، لكن يجب التودد إليهم، وقال الله إن أكرم العباد أتقاهم وليس المسلمين".