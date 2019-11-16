قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر لا يمكن لها العيش بعزلة، لأنها تقع في وسط العالم العربي، بالقرب من أوروبا، وجزء من قارة أفريقيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن مصر لا تتبع روسيا أو أمريكا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي زار اليابان مرتين، وزار أمريكا وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، معتبرًا ذلك قمة الحيوية.

وتابع، أن القاهرة أكبر عواصم العالم، التي تحتوي على بعثات أجنبية، لافتًا إلى أن أحدًا لم يشكك في دور مصر، إلا بعدما تكاسلت عن أداء دورها، وبعدما تقدم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في السن، وأحجم عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وأفريقيا بسبب حادث أديس أبابا.

وأردف، أن الرئيس السيسي، يقابل المستثمرين الأجانب من أجل العمل على حل المشكلات التي تواجههم، لافتًا إلى أنه لا يتخذ القرارات وحده، لكن يعاونه عدد من المتخصصين.