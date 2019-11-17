قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن قارة أفريقيا مظلومة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل معه هذا الملف في قمتي طوكيو وباريس.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الرئيس السيسي تبنى مبادرة دخول مصر إلى السوق الأفريقية بالخبرة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرة كبيرة منذ عهد الفراعنة: "سوازيلاند مملكة تفتخر بأنها من أصول فرعونية، كما أن القبائل الموجودة في شمال غرب الكاميرون تبني بيوتها على شكل أهرامات".

وتابع أن مصر تتمتع أيضًا بميزة القبول، بسبب تقارب لون البشرة، بالإضافة إلى مؤسستي الأزهر والكنيسة، وخبرة الصندوق المصري للاستثمار، حيث تحصل مصر على تمويل من أوروبا، ومن المنتظر أن تحصل على تمويل من الصين لدعمه، من أجل زيادة استثمارات مصر في قارة أفريقيا.