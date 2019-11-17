عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول عمار البيلي الذي تعرض لحادث في الإسكندرية إلى مستشفى الشرطة، عقب استجابة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لاستغاثة شقيقته، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ووجه موسى الشكر والتقدير لوزير الداخلية على الهواء، ذاكرا أن ما تلقاه الشاب من سرعة استجابة يعبر عن حق الإنسان الحقيقي في العلاج، وجرى نقل الشاب من المستشفى التي كان يتواجد فيها إلى مستشفى الشرطة عبر فريق طبي من مستشفى الشرطة، لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية.

كان عمار البيلي، قد تعرض لحادث أليم أثناء وقوفه بأحد شوارع الإسكندرية، ونشرت شقيقته استغاثة على الـ سوشيال ميديا لعلاجه، ووجهت مناشدة لوزير الداخلية بالتدخل لعلاجه في مستشفى الشرطة، واستجاب لها الوزير.

وقال أحد أقارب عمار: "مكنتش متخيل إن المناشدة هيتوافق عليها بالسرعة والاستجابة هتبقى بالشكل ده، ده بفضل الله حاجة أتشرف بيها، شرطة بلدي تبقى بالسرعة دي والقوة دي والشياكة في المعاملة".