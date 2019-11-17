بدء إنشاء طريق مدخل الخزان الجديد في إسنا بالأقصر

تفقد المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، المشرف على المشروعات الهندسية بالمحافظة، أعمال تخدد الأسفلت "تجمع طبقات الأسفلت في اتجاه شريطي" بطريق مدخل الخزان الجديد، برفقة محمد سيد رئيس مركز إسنا.

وأوضح مصطفى، في بيان اليوم، أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر تم مخاطبة كلية الهندسة بجامعة أسيوط "قسم الطرق"، لإعداد الدراسات الفنية والأبحاث المعملية للطريق، لإيجاد الحل الأمثل لإنشاء طريق بدون عيوب وذلك حفاظاً على المال العام.

وأضاف أن التقرير قد ورد وتم إسناد تنفيذ المشروع للشركة المنفذة للبدء بتنفيذه فورا، حيث أنه يقع في المدخل الرئيسي لمدينة إسنا، وتمر عليه حافلات سياحية.

ووجه محافظ الأقصر بوضع اللمسات الجمالية والاهتمام بواجهة مستشفى إسنا الجديدة وعمل أماكن لانتظار السيارات، وتنفيذ حارة تهدئة بطول الطريق المؤدى إلى مدخل المستشفى بطول كيلو متر.

جاءت توجيهات المحافظ بسرعة رصف طريق جزيرة راجح بإسنا وإضاءة الطريق، حيث يطل هذا الطريق على نهر النيل، ويعتبر متنفساً لأهالي القرية.

وفي إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتسهيلاً عليهم، وافق محافظ الأقصر على توصيل المرافق "المياه والكهرباء والصرف الصحى والتليفونات" إلى السجل المدني الجديد بقرية أصفون، حتى يتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة وبأسرع وقت.

وفي سياق متصل، أعلن محمد سليمان، رئيس مركز إسنا، أنه تم البدء في إجراءات تقدم المواطنين بطلبات التعاقد على توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بإسنا، مشيراً إلى أنه جاري استكمال أعمال الشبكات بالمدينة.