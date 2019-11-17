تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لتعاملات اليوم في البنوك العاملة مثل بنك الإسكندرية وبلوم والأهلي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و14.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.