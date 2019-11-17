تحرير 1005 مخالفات مرورية في كفر الشيخ 

نفذت إدارة المرور بكفر الشيخ، برئاسة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحرير نحو 1005 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1005 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق"، حيث تم ضبط 8 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 32 مخالفة دراجة نارية، و57 مخالفة انتظار خاطئ، و20 مخالفة سير بدون تراخيص و12 بدون رخص قيادة و8 بدون رخص تسيير، و856 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج عن القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.