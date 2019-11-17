تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بخطاب إلى المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطالبه بتنظيم زيارة ميدانية من قبل اللجنة إلى المتحف الكبير.

وطالبت النائبة باتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ زيارة ميدانية من قبل اللجنة للمتحف المصري الكبير والمناطق المجاورة له، للاطلاع على عملية التشييد التي تتم هناك وبحث أي معوقات بشأن هذا الصرح العظيم.

وتابعت: "سيكون لهذه الزيادة هدف مهم آخر، وهو الاطلاع على استراتيجية تطوير المنطقة المجاورة لصدور قرار من المحافظ بشأنها"، موضحة أنّ محافظة الجيزة قررت إيقاف تراخيص البناء في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، التي سبق إعلانها كمنطقة إعادة تخطيط بقرار المحافظة رقم 7438 لسنة 2019، ما يتطلب معه توضيح خطة تطوير هذه المنطقة والحرص على توفير كامل الخدمات التي يحتاجها المتحف الكبير.