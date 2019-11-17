مازح الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" الفنان حمدي المرغني، من خلال نشر مقطع فيديو له من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق" عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وعلق "أوس أوس" على الفيديو، قائلا: "صباح الخير يا شاروخان.. كواليس مسلسل اتنين في الصندوق".

مسلسل "اتنين في الصندوق" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات وتجاهل المجتمع لهم، حيث تقع العديد من المواقف بين الأبطال.