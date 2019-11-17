أعلن مسرح الشباب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إطلاق مسابقة الكتابة المسرحية لعام 2019 - 2020، وهي مسابقة للنص المسرحي تقيمها الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتخصصها للدراما المسرحية في فرعين هما: التأليف والإعداد (عن أصل غير مسرحي).

وتنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص من كتاب (دليل النصوص - مسرحيات مصرية) الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة حتى تتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة لقرائها وتقديمها.

ويتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها على خشبة المسرح (لا تعارض بين مبلغ التعاقد ومبلغ الجائزة)، وللهيئة أولوية التعاقد على النصوص الفائزة مدة 5 سنوات عن أي جهة أخرى.

الشروط العامة للمسابقة

1- أن يكون المتسابق مصري الجنسية (لا يشترط سن للمتقدم).

2- ألا يكون النص سبق له الحصول على جائزة داخل مصر أو خارجها.

3- ألا يكون النص سبق إنتاجه بشكل احترافي من قبل وألا يكون سبق للكاتب التعاقد عليه مع أي جهة بأي حال من الأحوال.

4- لا يحق للكاتب الاشتراك بأكثر من نص في الفرع الواحد مع أفرع المسابقة، ولكن يحق له الاشتراك في الفرعين بواقع نص واحد لكل منهما.

5- يتقدم المتسابق بـ5 نسخ ورقية من النص مكتوبة بصيغة الوورد، فونط 16 ومغلفة بشكل معقول، إضافة إلى CD محمل عليه النص المسرحي.

6- يرفق مع النصوص إقرار من الكاتب بملكيته الإبداعية للنص وبأنّه لم يفز بأي جائزة من قبل داخل مصر أو خارجها وبأنّه لم ينتج بشكل احترافي من قبل ولم يتم التعاقد عليه مع أي جهة، وأنّ للهيئة العامة لقصور الثقافة أولوية التعاقد مع على نصه المتقدم حال فوزه بالمسابقة وفقًا للوائحها المالية.

7- تسلم النصوص المشاركة ومرفقاتها باليد بقاعة منف إدارة المسرح خلف مسرح البالون في مظروف أو ترسل بالبريد على العنوان التالي: (قاعة منف - 1 شارع الإعلام - خلف مسرح البالون - العجوزة) ويكتب على المظروف في الحالتين: مسابقة الكتابة المسرحية فرع التأليف / فرع الإعداد، وذلك حسب طبيعة النص المشارك.

شروط خاصة بفرع الإعداد

تنطبق الشروط العامة السابقة إضافة إلى:

1- ضرورة أن يكون النص المقدم عن أصل غير مسرحي.

2- يقدم المتسابق 5 نسخ من المصنف الأصيل المعد عنه النص.

3- يقدم المتسابق موافقة موثقة لصاحب العمل الأصيل تثبت قبوله بتحويل عمله إلى نص مسرحي، وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بحقوق أدبية وملكية فكرية مازالت سارية ولم تدخل بعد ضمن التراث الإنساني أو المحلي.

جوائز المسابقة

أولًا: فرع التأليف

الجائزة الأولى: 15 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 10 آلاف جنيه.

الجائزة الثالثة: 7 آلاف جنيه.

ثانيًا: فرع الإعداد

الجائزة الأولى: 10 آلاف جنيه.

الجائزة الثانية: 7 آلاف جنيه.

الجائزة الثالثة: 5 آلاف جنيه.

ويتم تلقي الأعمال ابتداءً من 1 ديسمبر 2019 ويغلق باب التقديم في 31 ديسمبر 2019 بمقر الإدارة العامة للمسرح.