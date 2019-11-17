يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج"، حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله، وعدد من النواب الألمان، ثم يتجه الرئيس إلى مقر الرئاسة الألمانية؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويشارك الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما يشارك الرئيس في عشاء عمل يقيمه الرئيس الألماني، مساء غد، لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، وسيشارك يوم الثلاثاء المقبل، في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

كان الرئيس السيسي وصل في وقت سابق، اليوم، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، وتشهد زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.